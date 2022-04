EKSPERT VASTAB: kas võib ausalt rääkida, kui palju keegi palka saab? 

Foto: Pexels

Enda sissetulekust rääkimine on eestalste seas tabuteema. Kui tahaks aga ausalt enda palganumbri välja öelda, siis kas seda tohibki üldse teha? Paljudel on ju lepingus kirjas, et palgainfo on konfidentsiaalne. Jurist selgitab olukorda.