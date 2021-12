Inimesed „Teeme ära!“ aktsiooni üks algatajaid Eva Truuverk: „Igaüks saab midagi ära teha, et elu planeedil Maa oleks parem!“ Helen Serka-Sanchez , 3. mai 2021 17:44 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

Sisemine jõud: Keskkonna- ja prügiteema on raske valdkond, kus kiireid lahendusi pole. Nii on Evalgi vahel kahtlusi, kas midagi üldse on võimalik muuta. Edasi tegutsemiseks leiab ta jõudu teadmisest, et temasuguste inimesteta maailm paremuse poole ei liiguks. Foto: Martin Ahven

Üdini ettevõtlik Eva Truuverk (50) usub, et me kõik saame midagi ära teha selleks, et maailm oleks parem paik. «Kui inimene ei reosta vaimset ruumi oma sõnadega ega füüsilist keskkonda rämpsuga, elaksime paradiisis. Igaühel on kohti, kus ta saab selleks oma panuse anda,» ütleb ta lootusrikkalt.