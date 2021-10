Lugeja küsib: kas ülemus tohib jälgida, mida Facebookis teen?

Saab juriidiliselt määratleda, kust jookseb Facebooki postituses piir laimu ja arvamusavalduse vahel?

Samal teemal Naine | Lugejakiri Lugejakiri: ahistaja helistab pidevalt mu töötelefonile „Selget piiri laimu ja arvamuseavalduse vahele pole võimalik tõmmata. Teatud olukordades võib väljendusvabadus olla piiratud, et kaitsta teiste mainet, au või väärikust. Kriitika avaldamine või avalikult karmi arvamuse väljendamine võib põhjustada negatiivseid tagajärgi kellelegi teisele. Eriti, kui avaldus on vale või osaliselt väär. Laim on vale või osaliselt väära väite levitamine, mis kahjustab teise isiku, grupi või ettevõtte mainet.

Vaidluse korral võivad kohtud kehtestada piiranguid ja sanktsioone teabe, kriitika või äärmiselt solvava ja halvustava arvamuse avaldamisele, kui need kahjustavad, on väärad või ei põhine piisavalt faktidel. Sel juhul võib ühe isiku väljendusvabadust piirata, et kaitsta teise isiku mainet, au või väärikust.

Seda, millised väited on lubatavad ja kas neil on piisav faktiline alus, tuleb hinnata iga individuaalse asja puhul. Lubatav kriitika ja seda toetava faktilise aluse ulatus sõltub ka kaasatud isiku staatusest ja kaasneva avaliku huvi tasemest. Avaliku elu tegelase puhul, kelle teod toovad kaasa kõrge avaliku huvi, hinnatakse faktilise aluse taset palju vähem rangelt, kui siis, kui on kaasatud tundmatu eraisik. Näiteks väidet, mis spekuleerib väheste tõendite põhjal, et poliitikul võib olla huvide konflikt, hinnatakse palju vähem rangelt kui eraisikuga seonduvat väidet.“

Kas ja mida saab tööandja ette võtta sotsiaalmeedias halvasti käituva inimesega? On see privaatsuse häirimine, kui ülemus on lisatud sõbralisti ja näeb oma alluva (töötaja) rumalaid, sh tööandjat riivavaid sõnavõtte?

„Sõbrakutse vastuvõtmine võimaldab ülemusel ühtlasi näha postitatavaid sõnumeid. Inimesel on võimalik samas valida, mida ja kellele ta avalikustab. Samas on töötajal seaduse järgi kohustus hoiduda tegudest, mis kahjustavad tööandja mainet või põhjustavad klientide või partnerite usaldamatust tööandja vastu.“

Kui töölepingus on lisatud klausel: „tööarvuti on ainult tööülesannete jaoks ja tööandja võib arvutis toimuvat alati jälgida,“ kas töötaja peab seda aktsepteerima? See ei riku tema privaatsust või ole seotud isikuandmete töötlusega?