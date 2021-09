Testi ennast: need tunnused viitavad sellele, et oled töösõltlane! 

Sul on aega ainult töö jaoks

Raha pole sinu jaoks kunagi küllalt

Kui sa lausa ülistad raha ja tahad alati teenida veel rohkem, on see teine ohumärk, et võid olla töösõltlane. Selline edasipüüdlikkus on küll au ja kiitust väärt, kuid kui oled oma eesmärgi saavutanud, jääb sellest ikka väheks, ning asemele tuleb järgmine kinnisidee. Sealjuures ei suuda sa oma suure töö ja vaevaga teenitud vilju kuigivõrd nautida, vaid ihaled järjest rohkema ja rohkema poole, olemata seejuures rahul ja õnnelik.

Sa ei võta puhkust ja suudad mõelda vaid tööst

Töösõltlasena mõtled tööst ka vabadel päevadel ja puhkuse võtmine on juba eos välistatud, kuna sa ei suudaks seda nagunii nautida. Lisaks tekitab ärevust juba ainuüksi mõte sellest, kui palju tööd sul tööle naastes oleks. Enda arvates oled sa asendamatu ja ilma sinuta jääksid asjad lihtsalt tegemata. Pane tähele! Siinkohal on väga oluline teha vahet töösõltlase ja pühendunud töötaja vahel. Esimesel on tõsine probleem, teine aga soovib oma tööd hästi teha, kuid oskab ka puhkust nautida ning tööle naastes annab endast taas parima.

Sa võtab endale liiga palju kohustusi