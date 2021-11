Lugeja küsib: mis tingimustel saab kauba poodi tagastada? 

Mis tingimustel saab kauba poodi tagastada?

Vastab Anne-Mai Helemäe, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kommunikatsiooniekspert



Seadus ei kohusta tavakauplusi defektita tooteid tagasi võtma ega ümber vahetama, mistõttu pole tarbijal õigust seda kaupluselt ka nõuda. Küll aga võivad poed vabatahtlikult hea tavana seda võimaldada, mis on sageli levinud suuremates poekettides.



14päevane ostust taganemise õigus kehtib vaid sellistele toodetele, mis on ostetud e-poest, tellitud kataloogist või ostetud müügiesitluse käigus väljaspool äriruume. Kui aga toode on ostetud tavapoest, siis seaduse järgi ei pea kaupleja seda tagasi võtma. Seda isegi juhul, kui ostjal on ostutšekk alles. Kui kaupleja võimaldab toote tagastamist, on sellise pöördumise aluseks ostu tõendav dokument. See võib olla nii ostutšekk kui ka panga väljavõte.