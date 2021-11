9 head nippi, kuidas telefoniakut laadida, et see kauem kestaks 

Uut telefoni tuleb enne esimest kasutamist 24 tundi laadida.

Vale

See soovitus pidas paika, kui telefonides kasutati veel leelisakusid. Esimene pikk laadimine tagas, et kõik elemendid said ühtlase laadimistaseme. Praegu on enamik akusid liitiumioonipõhised ja üldiselt sõltub esimese laadimise aeg sellest, kui tühi ja kui suure mahutavusega on aku. Aku sees on kiip, mis reguleerib laadimist ja lõpetab selle, kui on õige aeg ning aku on täis. Hea mõte on enne esimest laadimist lihtsalt telefoni juhend läbi lugeda.