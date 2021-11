Tunned ärevust? 5 lihtsat nippi, kuidas oma mõtete üle kontroll säilitada 

Püsi olevikus

Ärevus kipub tekkima siis, kui mõeldakse mõnele tulevikus toimuvale sündmusele. Selle asemel et tuleva pärast muretseda, hoia oma mõtted olevikus. Küsi endalt – mis toimub praegu, kas minuga on kõik korras, kas ma peaksin praegu midagi tegema? Juhul kui praegune olukord on kontrolli all, siis leia muret tekitavate mõtete analüüsimiseks hiljem mõni sobivam aeg ja koht.