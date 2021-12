Lugeja küsib: kas võõraid autoromusid võib lasta ise eemaldada?

Vastab Triin Uudeväli, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja

Samas, iga pikemat aega seisnud sõiduk pole romusõiduk. Tihti pöörduvad elanikud meie poole kaebusega, et nende maja parklas seisab romu. Kui meie ametnik läheb kontrollima, selgub, et tegemist on küll pikemat aega seisnud sõiduki, aga mitte romuga. Tallinna heakorraeeskirja mõistes liigitub sõiduk romuks, kui sel puuduvad vajalikud mehaanilised osad, kereosad, autoklaasid või rattad ning mis oma välimusega riivab linna esteetilist väljanägemist või rikub linna puhtust ja heakorda.

Seaduses puudub säte, mis paneks ajalise piirangu, kui kaua aega järjest võib oma sõidukit ühel parkimiskohal hoida. Kui sõiduk ei riku ühtegi seaduse sätet, ei ole meil alust kohustada omanikku oma vara ära viima, samuti ei ole ametil õigust kellegi vara omaniku loata hävitada või hoiule võtta.