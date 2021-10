Puhkusele minnes veendu, et kodu on kaitstud 

Värav ja aed. Eramaja taha ehitatud kõrge sein või aed aitab sissetungijaid eemal hoida. Kontrolli, kas maja ümbruses on halvasti kaitstud kohti ja kindlusta need. Üks võimalus vargaid eemale tõrjuda on okashekk. Soovitav on eramaja esikülg hästi nähtavaks teha, sest siis ei saa vargad seal märkamatult tegutseda. Hoia ka värav lukustatuna.

Garaaž ja kuur. Hoia garaaž ja kuur alati lukus, eriti siis, kui need on elumajaga ühendatud. Lukusta ka tööriistad, redelid jms, et neid ei saaks kasutada majja sissemurdmiseks.

1) Kasuta aegrežiimil töötavaid lüliteid, mis panevad sinu ära olles kodus tööle valgustid, raadio, televiisori ja muud seadmed. See jätab mulje, et pererahvas on kodus.

2) Ära paiguta televiisorit ega videomakki nii, et need on aknast näha.

3) Kui lähed kodust minema, tõmba kardinad ette.

4) Sissemurdmine toimub enamasti siis, kui pererahvast kodus ei ole. Seepärast ei tasu oma tööl oleku aega ja puhkusesõite kõikidele avaldada. Loo suhted oma naabritega. Head suhted naabritega aitavad sul rahuliku südamega suvepuhkust veeta - nende informeerimine sinu äraoleku ajast aitab kaasa varguste ennetamisele.

5) Enne puhkusele sõitmist lepi sõbra või naabriga kokku, et ta tühjendaks sinu postkasti, kohendaks kardinaid, koristaks aias lehti ja niidaks muru. Nii jääb mulje, et elu kulgeb oma tavapärast rada.

6) Kui kavatsed oma maja või korterit müüa, siis kasuta kinnisvarabüroo teenuseid. Ära kutsu ise ühtki ostjat enda juurde koju, vaid palu, et kõiki huvilisi saadaks kinnisvaramaakler või tema volitatud esindaja.