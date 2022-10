ÕL ARHIIVIST | Eestis suveajaga energiat kokku ei hoia

"Samas on Eestis hinnatud, et suveajale üleminek ei too elektri kokkuhoidu," kirjutas Andres Siplane 2004. aastal ühe riigikogu liikme palvel koostatud dokumendis suveaja tausta kohta. Lisades: "Kui Reagan 1986 pikendas suveajaperioodi peaaegu kuu aja võrra, siis väidetavalt säästab see otsus iga-aastaselt 300 000 barrelit naftat."

Ühinemisel ELiga pikenes Eestis suveaeg samuti ühe kuu võrra. Varem keerati kell tagasi talveajale septembris, nüüd oktoobris.

Kellakeeramisega sagenevad õnnetused

Andres Tarand, kes oli Moskva ajast eemaldumise tuline pooldaja – "see oli poliitiline signaal!" –, möönab, et Eesti laiuskraadidel on suveaja kasutamine küsitava väärtusega.

"Meil ei ole suvel valguse küsimust, niikuinii läheb nii vara valgeks ja nii hilja pimedaks, et pane tööpäev, kuhu tahad," ütleb Tarand. Selgeim võit suveajast on tund aega valgemad augustiõhtud. Kaalub see aga üles kohustust kaks korda aastas tunnikene oma elurütmi kohendada?

Seda enam, et mitme riigi teadlased on teatanud – sügisese kellakeeramisega, kui päevapealt hakkab tund aega varem pimedaks minema, kaasneb tipptunnil autoõnnetuste arvu suurenemine.

Ja kevadise ettekeeramise järel tunnevad paljud inimesed end mitu nädalat unisena.