ÕIGE AEG KODUOSTMISEKS? Müüjad on valmis hinnas vastu tulema

SEB eraklientide panganduse divisjoni juhi Sille Hallangi sõnul ostetakse praegu kinnisvara oma koduks, välja üürimise eesmärgil eluasemete ostmine on selgelt vähenenud. Suurema osa koduostjate finantspiiriks on korter, mille hind jääb alla 125 000 euro. 1Partner Kinnisvara turuanalüütiku Elia Vääri sõnul on selles enimlevinud hinnaklassis kortereid pakkumisel omajagu.