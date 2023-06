Mesinädalad Atlandi aias! Madeira võlusaar: lehmad loorberimetsas, nõiavitsad üksiku küla piirdeks

Kuna aeg on Madeiral kaks tundi Eestist taga, võidame kohe kaks tundi lisaaega. See kulub muidugi hotellis lennust välja magamiseks. Õhtupoolikul hotelli katusebaaris kohvi nautides saame kohe osa Madeira inimeste sõbralikkusest – nimelt teatab teenindaja, et kuna cappuccino loksus veidi tassist alustaldrikule, siis selle eest ta raha ei taha.

Järgmisel päeval gurmeerännak jätkub, kui ühes meeletult heas Šotimaalt siia kolinud perekonna restoranis Come Together serveeritakse terve banaaniga papaia kastmes espada't Restorani omanik tervitab meid eesti keeles ja ka tänab aitähiga. Tasuta tervitusnaps on Madeira vein, söögikorra lõpetuseks pakutakse likööri ja konjakit. Lisaks magustoit. Arve kahele kokku on 60 eurot. Samal õhtul loeme Eesti meediast, kui palju maksab kõhutäis Michelini tärnidega pärjatud Tallinna restoranis. Kas me ei võiks siia kolida?