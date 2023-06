Rekordkõrge euribor: Euroopa keskpank tõstis taas intressimäärasid

Peaökonomist Tõnu Merstina sõnul on euroala põhiinflatsioon küll kiiresti aeglustunud (mais 6,1 protsendini), kuid selle taga on olnud peamiselt energiahindade langus. „Alusinflatsioon, millest on energia- ja toiduainehinnad välja jäetud, ja mis näitab paremini hinnakasvu surveid majanduses, veel kindlat langust ei näita,“ selgitab ta pressipöördumises. Võrreldes alusinflatsiooni eelmise kuuga, siis on see aasta esimese viie kuu jooksul olnud keskmiselt sama suur kui mullu, kuid kiirem kui kaks aastat tagasi. Tugev on endiselt ka hinnasurve.