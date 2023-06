VIIMSIS JOOGIVESI OTSAS! Kas till ja muru väärivad kastmist? Kohalik: „Mis probleemist te räägite – kraanist tuleb vesi kogu aeg!“

Alles on juuni keskpaik ja lokkama peaks rõõmu sisendav rohelus, aga käes on hoopis kriis. Põuase ilma tõttu Viimsis joogivett napid, kuid päästa on vaja kolletuvat muru ja hoolealuseid taimi. Kriitilises olukorras tahab vald piirata joogivee tarbimist – hoidkem seda! Kuivõrd mokkamööda on aga see kohalikele?