MUGAV PRÜGISÜSTEEM LÕPEB PEAGI! Kompostijad annavad nõu, kuidas muutustega hakkama saada

Selle aasta lõpust peavad omavalitsused tagama, et nende elanikud koguks köögi- ja aiajäätmeid liigiti. Nii jääb inimesele kaks võimalust – kas lasta biojäätmed ära viia või ise kompostida. Kui otsus on viimase kasuks, siis on vaja vaid kompostrit, peale hakkamist ja püsivust.