„Nad tahavad nüüd Eestisse tulla ja murdmaasuusatamist õppida!“ ehk kuidas Puuluup, Vanamees ja teised Londoni vallutasid

„Miks teid, eestlasi, siin viimasel ajal nii palju on? Iga teine sõit, mille ma teen, on mõne eestlasega,“ ütleb taksojuht „Ringvaate“ reporterile Heleri Allile, kes on tulnud Londonisse eestlaste tegemisi kajastama. Ja küsib kohe, kas Heleri teab Martin Villigut. See on juhuslik näide, aga tõepoolest, sellises kontsentratsioonis on Eesti kultuuriüritusi välismaal harva, nagu oli maikuus.