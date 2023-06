VASTUOLULINE TÖÖTURG: ühed koondavad, teised otsivad tikutulega töötajaid

Saaremaa lihatööstus teatas teisipäeval 69 töötaja koondamisest. See pole selle aastas suurim koondamine. Express Posti tegevuse lõpetamise järel jääb tööta 450 inimest ja Hansaliinis kaotab töö peale lõplikke läbirääkimisi umbes 300 inimest. „Selle aasta kollektiivsete koondamiste teadete puhul torkab silma, et jätkuvalt on enim teateid töötlevas tööstuses. Tänavused koondamised on seni olnud tööstuses väiksemad, kui eelmise aasta lõpu omad,” räägib olukorrast töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool.