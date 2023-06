RAHAKOTT PINGUL: kallimad hinnad panevad tarbimisele piiri

Eesti pole enam hinnatõusu tempo osas Euroopa esikolmikus, kuid siiski esikolmandikus. See tähendab, et hinnatõus on euroalaga tervikuna võrreldes ligi kaks korda kiirem. „Kuna euroala inflatsioon on endiselt liiga hoogne, tõstab Euroopa keskpank Swedbanki hinnangul intresse sel aastal veel kahel korral kokku 0,5 protsendipunkti võrra. Keskpanga otsused kergitavad euribori sügiseks 4 protsendini,“ prognoosib pressipöördumises Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.