UUE ASEMEL KASUTATUD: ostjad eelistavad säästlikku sõidukit

SEB Liisingu müügivaldkonna juhi Taavi Tomsoni sõnul on kliendid liisingut taotledes üldiselt ratsionaalsed. Eelistatakse sõidukeid, mille hinnaklass jääb vahemikku 20 000 – 25 000 eurot. Sealjuures on näha ka trendi, et liisitakse rohkem kasutatud autosid, kuna uute autode hinnad ei ole enam kõigile taskukohased.