REMONT VÄHESE RAHA TAHA EI JÄÄ! Koduehitaja: „See on suurte inimeste mängumaa, kus saab palju katsetada.“

Varem Kohilas ja nüüd Hiiumaal talumaja kapitaalremonti tegev Sälli Hinrikus kuuleb tihti, et remont jääb tegemata rahapuudusel. „Mulle tundub see üks suur pettusega põhjendus iseendale. Meil pole midagi piiratud rahahulga tõttu tegemata jäänud,“ sõnab ta. Kui soovid on suured, aga ressursse vähe, tuleb lihtsalt nutikaid lahendusi leida.