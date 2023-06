PORTO: parkides kirevad kuked ja müüride varjus peituvad romantilised terrassid

Eesti kevad võib olla üsna pika vinnaga. Seega tundus eriti hea mõttena minna seda hoopis perega teise Euroopa otsa tervitama. Kuigi kevadine ilm võib sealgi olla väga vahelduv, on keskmised temperatuurid ikkagi kõrgemad kui kodumaal. Kuna reisisime koos lastega, oli meile oluline, et ringiliikumine oleks lihtne ning et leiduks palju parke ja rohelust. Boonuseks oli muidugi ookean.