KONTROLL ON JUBE KALLIS! 20aastase gaasiauto omanik: „Muud pole teha – auto läheb lammutusse!“

Tuhandete gaasiautoomanike e-posti saabus mai lõpus teade, et nad peavad juuni jooksul oma autoga gaasiseadme kontrolli minema. „Ma saan aru, et see on turvalisuse nimel. Aga arusaamatuks jääb see jube kallis hind,“ kurdab Janek, kelle 20aastase auto remondile rahakott peale ei hakka.