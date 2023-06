HOIUSTE INTRESSIRALLI! Pangad teevad üksteise võidu parimaid pakkumisi

Juba varasemalt on pangad öelnud, et inimeste huvi tähtajaliste hoiuste vastu on suur. „Eestis on enamik eluasemelaene seotud kuue kuu euriboriga, mis hetkel ulatub 3,746%-ni. Oluline märk on see, et Swedbanki pakutav intress aastasele tähtajalisele hoiusele on nüüd tõusnud 4%-ni, ületades seega hetkel kehtivat kuue kuu euribori taset,“ ütles pressipöördumises Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.