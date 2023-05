NÄRVIRAKUD PLAHVATAVAD! Kui lihtne on koolinoortel suveks tööd leida?

Paljud kooliõpilased võtavad sihiks minna suvel mõneks nädalaks malevasse. Tallinnas on need nii populaarsed, et noored ja nende vanemad on juba varakult valmis avalduse esitamiseks. Evelin on neli aastat järjest teinud nobedate näppude vooru, et teismeline tütar õpilasmalevasse kirja saada. Esimesel aastal see kohtade nappuse tõttu ei õnnestunud. „Laps oli siis veel alla 15aastane, nii et temaealistele sobivaid rühmi oli üsna vähe. Kui jõudsin ankeedi täitmisega lõpuni, siis olid need kõik juba täis,“ nendib ta.