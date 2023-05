Keskmine palk on aastaga tõusnud 13,3 protsenti

Tegevusalade lõikes oli keskmine brutokuupalk esimeses kvartalis kõrgeim info ja side (3160 eurot), finants- ja kindlustustegevuse (2952 eurot) ning energeetika (2435 eurot) tegevusaladel. „Madalaim oli see majutuse ja toitlustuse (1124 eurot), muude teenindavate tegevuste (1142 eurot) ning kinnisvaraalase tegevuse (1209 eurot) tegevusaladel,“ osutas Tarkiainen. Ta lisas, et keskmine palk kasvas kõige enam hariduse (19,8%) ning majutuse ja toitlustuse (17,3%) tegevusaladel.

Foto : Statistikaamet

Reaalpalk, mis võtab arvesse inflatsiooni ja peegeldab inimeste tegelikku ostujõudu, oli tänavu esimeses kvartalis 1443 eurot ehk 3,2% väiksem kui aasta tagasi. „Ehk siis jätkuvalt näeme, et palgad küll kasvavad, kuid kuna hinnatõus on olnud palgatõusust üle, on inimeste ostujõud siiski väiksem kui aasta varem. Võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga on reaalpalga langus siiski pidurdunud,“ selgitas Tarkiainen.