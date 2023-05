„MEES TEEB NALJA, ET MÜÜN KA TEMA MAHA.“ Kuidas kasutatud asjadest kasulikult lahti saada?

Ajaga koguneb ikka asju, mida endal enam vaja pole. See aga ei tähenda, et keegi teine neile otstarvet ei leiaks. Älis ei meeldi kodus hoida asju, mida ei kasutata. Nii saadab ta uuele ringile lastele väikseks jäänud riided, lastekärud, mööbli ning tehnika. Esmalt pakub ta asju tuttavatele, siis paneb müüki Facebooki gruppidesse ja Marketplace’i. Äsja avastas ta Yaga müügiplatvormi, kuid seal tal veel nii palju kogemust pole. Ära on ostetud vaid mõned asjad. Samas Älisile see platvorm meeldib, sest asjaajamine on lihtne – ostja teeb ülekande tagatiskontole, müüja saab e-kirjaga pakikoodi ning postitab ostu. Võrreldes Facebookiga on suhtlus ostjaga minimaalne. „Keegi ei küsi liiga palju küsimusi ega loobu ostust. See on hea,” leiab Älis. Samas on Yagas teenustasu, mida Marketplace’is pole. Seega on igal kohal omad plussid ja miinused.