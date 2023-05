Elektrijalgrataste turul keeruline olukord: Ampler Bikes esitas saneerimisavalduse ja koondab. „Eesmärk on anda ettevõttele uus hingamine.“

“ Viimased aastad on olnud Ampler Bikesi jaoks keerulised ning elektrijalgrataste turu olukord halvenes eriti 2023. aasta alguses. Seetõttu jäid rattad lattu seisma ning tekkisid probleemid rahavoogudega. Meil on tugev usk Amplerisse, maailmatasemel toodetesse ning hoiame ettevõtte saneerimise ajal töös,“ ütles Ampler Bikes OÜ juhatuse liige Kristjan Maruste.

Vaatamata keerulisele turuolukorrale oli Ampler Bikesi käive märtsis ligi 1,5 miljonit eurot ja aprillis 0,7 miljonit eurot ning rattasõidu kõrghooaja alguse tõttu on väljavaade paranenud. „Lõppeesmärk on anda ettevõttele uus hingamine ning samas olla võimalikult läbipaistev meie olukorra osas ning meie klientide, tarnijate ja teiste partnerite ees.“

„Saneerimine annab võimaluse hajutada kohustused pikemale perioodile, mille abil saame jätkata Ampler Bikesi äritegevusega. Tootmine, müük ja teenindus jätkub kõikidel senistel turgudel ja saneerimise toel arendame ettevõtte tegevust, et luua eelduseid tootmise tõhustamiseks ja müügimahtude suurendamiseks,” ütles Maruste.

Ettevõtte tegevuse optimeerimisest tulenevalt teavitas Ampler Bikes töötukassat, et vähendab töötajate arvu 13 inimese võrra. „See oli ääretult raske otsus, kuna hindame tiimi panust kõrgelt. Paraku nõuab praegune turuolukord kulude korrigeerimist, ilma et see mõjutaks ettevõtte tegevust ja elektrijalgrataste müüki. Soovin tänada kõiki ettevõttes töötanuid nende panuse eest,“ ütles Maruste. Personalimuutused ei mõjuta Ampler Bikesi tootmis- ja müügivõimekust ning klienditeenindust.