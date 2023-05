Vaimupuudega noor naine sattus laenulõksu. Murelik ema: firmad on kavalad, ta oleks jäänudki seda maksma!

25aastane naine, kes on kerge vaimse puudega, võttis laenu oma vanemate teadmata. Välja tuli see vaid põhjusel, et ta hakkas ema Siiri käest selle tagasimaksmiseks raha küsima. Tütre ainsaks sissetulekuks on puuduva töövõime toetus, mis on 480 eurot kuus. Alguses oli ema rahul, et tütar püüab ise laenuga hakkama saada ja maksab laekuvad arved ära. Lähemalt uurima hakates avastas aga Siiri, et arvetel on kirjas vaid intress. Laenukontol põhijäägi vähenemist näha polnud. Seega olekski tütar jäänudki sedasi laenu tagasi maksma. Nii otsustas ema võimaluse tekkides 1560eurose laenu täiesti mahus ise ära maksta.