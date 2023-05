„BÖRSISUPP” | VÕLAKEERISES: eraisiku pankrot on noore naise nägu

Pankrotihaldur Martin Krupp tõdeb, et eraisiku pankroti avalduse teevad üha nooremad inimesed. Enamasti on nad 30ndates naised, kes tahavad oma elus pöörata uue puhta lehe. „Nad tahavad uut elu, kus võlausaldajad ja kohtutäiturid ei võta nende sissetulekut ära. Nad ei pea oma sissetulekuid peitma, vaid saavad täiesti tavaliselt ühiskonnas edasi eksisteerida. Käia tööl, saada tasu, elada rahulikku pereelu ilma, et peaksid mõtlema, et järjekordne võlausaldaja on uksele koputamas,” räägib ta saates.