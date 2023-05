„Talendid Tartusse!“ alustab taas

Programmi eesmärk on pakkuda atraktiivseid õpivõimalusi tulevastele tudengitele, kes on oma senisel haridusteel saavutanud suurepäraseid tulemusi. Bakalaureuseõppe esimesel kursusel on neil õpingute kõrvalt võimalik osaleda teadus- või ettevõtlusprojektides, valikus on ka õpetamisoskuste omandamine ja oma valdkonnas teaduse huviringi loomine.