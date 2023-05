Viis põhjust, miks minna suvel Egiptusesse

Suvekuudel muutub Punase mere imeline veealune maailm veelgi värvilisemaks. Suvel, kui vesi on soojem, näeb ka paljusid selliseid kalu, kes talvel külma pelgavad, muutes snorgeldamise ja sukeldumise veelgi põnevaks. Ka endal on soojas meres mõnusam ujuda ja snorgeldada. Siis, kui vesi on mõnusalt soe, on parim aeg õppida sukelduma.