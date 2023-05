Sukeldu tõelisse Napoli kaosesse: see on linn, kus kõike tundub liiga palju

Ekskremendid ei sula salakesi lume alt välja nagu meie kandis kevadeti juhtub. Need saavad vanalinna kivisillutisega jäädavalt üheks, kui just raju kevadvihm isekat Kakat minema ei uha. Arvan, et UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud Napoli vanalinn kuulub Itaalia kultuuriruumi tundmaõppimise meisterklassi. See, mis külastajat ees ootab, pole kursus algajale.