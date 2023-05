ANDMELEKE! AirBalticuga reisijate info jõudis võõraste inimesteni

Reisihullude Facebooki grupis levis neljapäeval info, kuidas AirBalticult on saadud infokiri, et nende andmed on eksikombel jõudnud võõraste inimesteni. Grupiliige Kati sai sellise kirja 16. mail. Lennufirma teavitas selles inglise keeles, et võõrasteni jõudis tema ees- ja perekonnanimi, broneeringu number, keel, reisi sihtkoht, kuupäev ja kellaaeg. Sealjuures kinnitatakse, et nende andmete hulgas pole makseinfot.