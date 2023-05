POOLED ÕPETAJAD LAHKUVAD: kuidas neid tõhusamalt aidata?

Eestis on suur õpetajate puudus, 50% tööle asunud õpetajaist lahkub koolist nelja esimese aastaga, seetõttu on oluline õpetajatele hea töökeskkonna loomine. Konverentsil räägiti, kuidas säilitada enda vaimset heaolu, olla õnnelik ja leida tasakaalu muutuvas õpikeskkonnas, mida saavad õpetajad ise teha üksteist toetava koostöökeskkonna loomiseks ja keerukate õpisituatsioonide lahendamiseks, leides samal ajal aega ka enda jaoks. Arutleti ka, mida saab olukorra parandamiseks veel ära teha riik ja mis võimalused on koolijuhil.