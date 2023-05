HARIDUS ON PILET TULEVIKKU: kui jätsid kooli aastate eest pooleli, siis jätka nüüd

Neid noori, kelle koolitee on ühel või teisel põhusel katki jäänud juba enne põhikooli lõputunnistuse saamist, on päris palju. Põhihariduse puudumine kitsendab paraku oluliselt valikuvõimalusi ja nii tuleb neil sageli leppida juhusliku lihttööga – kui sedagi leitakse. Õnneks pole lause, et õppida pole kunagi hilja, tühi sõnakõlks — nii just ongi!