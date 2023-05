Tööd otsides tasub olla parasjagu enesekriitiline

„Minu tutvusringkonnas on inimesi, kes enda sõnul ei ole mitte kunagi elus pidanud läbi kandideerimiste tööd otsima – töö on alati leidnud hoopis neid, seda just tänu endistele kolleegidele-juhtidele või sõpradele, kes on neid kutsunud või soovitanud ühte või teise kohta tööle,“ räägib Irene Annus. „Hea soovitus elab oma elu ja väikeses Eestis kõnnib mõnegi oma ala professionaali nimi temast eespool. Kõigil sedasorti õnne aga ei ole ja siis tuleb töötada nende võimalustega, mis on, et luua enesele ise võimalusi.“