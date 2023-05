KES ON SÜÜDI? Petu-SMSidega kaotavad eestlased kümneid tuhandeid eurosid, aga miks telekomifirmad neid pidurdada ei suuda?

Paljud ei oskagi karta, et telefoni saadetud sõnum võib olla osa petuskeemist. Eriti kui see saadetakse mõne usaldusväärse ettevõtte nimel. Nii suudavad kelmid välja meelitada inimeste isiklikud andmed ja ligipääsu pangakontole. Õngitsussõnumitega on alates selle aasta algusest tekitatud varalist kahju 50 123 euro väärtuses. Kelmide SMSe levib aga massiliselt aina edasi.