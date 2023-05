VÕRDÕIGUSLIKKUSE NIMEL PALGAD AVALIKUKS! Tööandjad on skeptilised, töötud aga tahavad lihtsalt kõrgemat palka

24. aprillil võeti vastu Euroopa Liidu direktiiv, mille eesmärk on avalikustada palkade kujunemine, et tagada naistele ja meestele võrdväärse töö eest võrdne tasu. Samas tööandjad ei soovi, et riik neile lapsehoidjat mängiks. Tööotsijad loodavad, et ehk palgata töökuulutuse avaldanud tööandja on nõus maksma kõrgemat palka.