MÕNE KUUGA PETETI VÄLJA ÜLE KAHE MILJONI! Õngitsussõnumite ja petukõnede laviin meelitab kelmidele andmeid avaldama

Kelmid püüavad pidevalt pettusega ligi pääseda inimeste panga- või krediitkaardi andmetele. Üheks levinud viisiks on maskeerida see teavituseks saabunud paki kohta, mille kättesaamiseks tuleb jagada oma andmeid või teha lisamakse. Paraku on kelmid oma skeemidega vägagi edukad: Eesti elanikelt petsid nad tänavu vaid mõne kuuga välja üle kahe miljoni euro.