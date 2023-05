„BÖRSISUPP“ | Palgaläbirääkimiste laua taga: ülemus ei taha kuulda inflatsioonist

Enne palgaläbirääkimisi tuleb ära teha põhjalik eeltööd ja leida põhjused, miks palgalisa tõesti õigustatud on. Kuigi meid kõiki mõjutab viimasel ajal eriti äkiline hinnatõus, siis see pole argument, mida juht kuulda tahaks. Juhina töötades on selle jutuga ka Irene Annuse juurde tuldud, kuid see pole põhjus, miks peaks palka tõstma. „Inflatsioon pole meie kontrollida. Ainus, mida me saame mõjutada on see, mida ise väärtusena pakume, mida teeme ja ütleme,“ leiab ta. Pigem tuleks rääkidagi vestlusel sellest, mida inimene saab ettevõttele pakkuda, mida teeb hästi ja kuidas ta on tööalaselt arenenud.