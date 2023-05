VARAST LAGE JA KÕRVUNI VÕLGADES: "Võtsin välja oma pensioni, et maksta osa 55 000 eurosest võlast."

„Inimeste arv, kes meie juurde jõuab, on metsik ja võlgade kogused on ajaga suurenenud. Kui mina alustasin kümme aastat tagasi, siis 5000 eurot ja kolm võlausaldajad oli suur juhtum. Täna inimene, kellel on 20 000 eurot võlgu ja kuni kümme võlausaldajat on täiesti tavaline,” räägib MTÜ Perepuu võlanõustaja Evelyn Eichhorst.

Kohtulahenditest on näha, et võlgadesse satutakse mõtlematu laenamise tõttu. Sissetuleku puudumisel või ajutisel vähenemisel kaetakse kulud laenuga. Samuti võetakse laenukohustusi hasartmängusõltuvuse ja pettuste tõttu. Laenu tagasimaksmisel tekivad aga ühel hetkel raskused, sest oma sissetulekutega ei suudeta neid tasuda. Nii tuleb vanade laenude katteks võtta aina uusi. Lõputult selline laenukarussell aga töötada ei saa. Mingil hetkel ammenduvad kohad, kust juurde laenata ja võlausaldajad hakkavad raha sisse nõudma.