ÕHTULEHE MIINIMUMTOIDUKORV: hurraa, toiduhinnad aprillis langesid – tervelt 0,68 protsenti!

Ühe kuuga on Õhtulehe miinimumtoidukorvi hinnad e-toidupoodides keskmiselt 0,68% kahanenud. Hinnad langesid Barboras, Rimis ja Prismas, tõusid vaid Selveris. Samas, kui keegi suudab eri poodide kõigil hindadel silma peal hoida, siis odavaima võimaliku ostukorvi hind langes 216,94 eurolt 210,44 euroni ehk 3%. Kui on aga soov kõik ühest poest kätte saada, siis aprillis oli odavaim toidukorv Barboras – 225,64 eurot. Märtsis maksis see 230,70 eurot ehk 5,06 eurot rohkem, mis tähendab 2,19% langust. Aga siiski – kui otsida välja odavaimad kaubad kõigi e-poodide peale, säästaks sealt isegi Barboraga võrreldes 15,20 eurot. Kalleima toidukorviga e-pood oli endiselt Selver – aprillis 254,20 eurot, hinnakasv 0,43%.