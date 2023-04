See, et Tallinn on Eesti pealinn, on siililegi selge. Kus asub aga näiteks klaasi-, lõõtsa- või mudapealinn, on juba veidi keerulisem välja nuputada. Anname osast isehakanud pealinnadest siinkohal põgusa ülevaate, inspireerimaks saabunud soojal ajal rännuhimulisi neid avastama.