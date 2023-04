BRÜSSEL: suurepärane sihtkoht söögihoolikule

Brüssel paneb ehk mõne õlgu kehitama, teise nina kirtsutama ja kolmanda Euroopa Liidust rääkima, aga tegelikult on Brüssel koos oma kirjumirju elanikkonnaga üks tõeliselt elav ja suursugune pealinn keset vana head Euroopat. Sedavõrd mitmekultuurilises linnas nagu Brüssel leiab sadu rahvuskööke, mis pakuvad üllatavaid maitseelamusi ning minusuguse söögihooliku jaoks on see juba sündmus omaette.