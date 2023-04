ÕUDUSTE REIS: teismelise ootamatu haigestumine rikkus Mehhiko puhkuse ja tõi 30 000eurose raviarve

Kuna sel ajal oli ka gripihooaeg, siis Eesti arstidega konsulteerides arvati, et palaviku põhjuseks on gripp, mille leevendamiseks soovitati võtta valuvaigisteid. Kui palavik ka nädal aega hiljem üle ei läinud, mindi kohalikku haiglasse, kus tehti juba ultraheli ja muud vajalikud protseduurid. Lisaks hakkas lapsel valutama ka kõht, mille põhjuseks oli maksakahjustus, mis oli tõenäoliselt tekkinud valuvaigistite tarvitamisest.

Ees ootas seega 10tunnine hirmutav lend Ameerikast Eestisse, milleks suudeti tilgutite abil last piisavalt turgutada. Uuringud jätkusid seejärel juba Tallinna Merimetsa nakkushaiglas, kus peale mõningast uurimist selgus ka täpsem diagnoos – leptospiroos. Arstide sõnul oli tegemist haruldase leptospiroosi Eesti tüvega, millesse lapsed haigestuvad reeglina koerte või teiste koduloomadega mängides ning kuna haigusel on nädalane peiteperiood, avaldusid sümptomid alles reisil. Kuigi ravi pole veel lõppenud, ulatusid juba meditsiinikulud ainuüksi Ameerikas üle 30 000 euro, mille hüvitas perele ERGO reisikindlustus.

Sarnaste juhtumite valguses paneb ERGO vanem ärikliendihaldur Ülle Kommussaar südamele, kui oluline Euroopast väljapoole reisides oma reisikindlustuses kehtestatud limiidid üle vaadata. „Ka kergemad haigused võivad väljaspool Euroopat kalliks maksma minna – üks kõige sagedasemaid juhtumeid on kõhuhaigused, mis reeglina vaevavad just Egiptusesse ja Türki reisijaid. Sellistes piirkondades kehtib puhkajatele kohalikes asutuses sageli ka n-ö turistihind, kus kerge külmetuse, nohu, köha, kurguvalu või seedeprobleemide korral võib üks arstivisiit minna kallimaks kui kogu pere reisi maksumus,“ lisas ta.

Üheks sagedasemaks mureks lastega reisides on Köötsi sõnul kõrvapõletikud, mis sageli on tingitud sellest, et lapsed veedavad soojamaareisidel kaua aega vees ja vesi satub kõrva. Külmetuste kõrval on ERGO praktikas kahjuks sagenenud ka palju tõsisemad juhtumid, millele järgneb pikk haiglaravi ja kümnetesse tuhandetesse ulatuvad ravikulud.