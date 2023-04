AIDAA, KÜPSISED JA ŠOKOLAAD! Tarbija on valmis hindade tõustes meeleheast loobuma

Veebruaris Balti riikides läbi viidud NielsenIQ omnibussi uuring näitab, et pandeemia, sõda Ukrainas ning kõrge inflatsioon on pannud tarbijad oma käitumist muutma. Üle poole küsitletutest olid valmis harjumuspärast kauplust välja vahetama, kui mujal on paremad pakkumised. Samas aasta tagasi oli neid pisut üle 20%. Eelistatud kaubamärkidele on valmis odavamaid alternatiive otsima tarbijatest üle 60%. Kasvab ka omamärgitoodete osakaal jaekettide sortimendis.