„BÖRSISUPP“ | SINU JAOKS VAJALIK: palgaläbirääkimised pole lihtsalt ebameeldiv ettevõtmine, mida vahel teha tuleb

Irene Annus kuuleb tihti, et inimesed ei julge või ei oska palka juurde küsida. „Tuleb aru saada, et palga ja töötingimuste läbirääkimised on normaalsus. Mitte raske ja ebameeldiv ettevõtmine, mida vahel tuleb teha. See on sinu jaoks vajalik ja sa saad seda treenida,“ leiab Annus. Esimese asjana soovitab ta kirja panna oma oskused ja teadmised, mida tööandjale esitleda. Annus toob välja kolm lihtsat, kuid olulist sammu, mis aitavad läbirääkimistel edukas olla.