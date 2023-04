KALKULAATOR | Arvuta ise, kui palju paisuksid hinnad pärast käibemaksu tõstmist!

Värske valitsuse plaan makse tõsta on pannud inimesed arvutama, et näiteks käibemaksu tõstmine 20% protsendilt 22 protsendile tõstab hinda kurjakuulutavalt 20%. Tegelikuks hinnatõusuks – mida saad vaadata, kasutades lisatud kalkulaatorit – saab aga 1,67%, mis on oluliselt vähem. Kuidas need numbrid nii sassi on läinud?