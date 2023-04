TÄIELIK ÕUDUSUNENÄGU: lennujaamast varastatud kohver leiti prügikastist. Kahju on üle 1200 euro!

„No see olukord on ikka nii jabur, et sellist asja on raske ette kujutada,“ tõdeb Ingrid Abel, kes naases märtsi lõpus ilma pagasita kuuajaliselt turunduspraktikalt Sitsiilias. Ta oli just jõudnud mõelda, et reis oli hästi läinud. „See on kõige jubedam kogemus, mis mul on olnud. Näha oma asju kuskilt kaamerapildilt võõraste inimeste käes,“ tunnistab ta Õhtulehele.