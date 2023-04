Vaimse tervise restart tuulises Inglismaa rannikukülas: „Kas sa tõesti arvad, et seal on rohi rohelisem?"

Ma ei tea, mis värk mul selle Inglismaaga läbi aastate täpsemalt olnud on. Olin varateismeline, kui teadsin, et ühel hetkel tahaksin siin pikemalt peatuda. Gümnaasiumis pidasin plaani, et kui kooliga asi mäele saab, kolin siia pikemalt ja kogen omal nahal, mismoodi elu siin saareriigis käib. Ometi toona seda ei juhtunud. Kool sai läbi ja kui tuli päriselt oma unistuse nimel tegutsema hakata, lõin araks ja otsustasin siiski ülikooli kandideerida. Pikalt suutsin endale sisendada, et tegelikult mind see maa ei huvitagi! Mõttetu! Kelgivad aina oma tee ja küpsistega ja räägivad uhke aktsendiga. Ja no muidugi Brexit! Mis mul toona ka muud üle jäi, kui plaani untsuminekus kõike muud kui iseend süüdistada.